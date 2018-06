Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Re del rock è tornato. E canta ancora per noi. Sbarca questa sera al Forum, unica data italiana, The Wonder Of You, il concerto sinfonico con la vera voce registrata di Elvis Presley, artista solista col maggior record di vendite nella storia (un miliardo di dischi venduti nel mondo).Lo spettacolo-tributo, prodotto da Graceland per celebrare il 40 anniversario della scomparsa dell'artista, da un anno sta girando il mondo e oggi fa tappa a Milano. La voce più riconoscibile di tutti i tempi è accompagnata dal vivo da un'orchestra sinfonica di 70 elementi. Altro elemento di suggestione: il maxischermo che restituisce spezzoni di filmati con Elvis. Il concerto prevede le più famose canzoni rock e le struggenti ballate di The King; a presentare Priscilla Presley, vedova dell'artista. Ospiti speciali il trio del Volo. Il concerto si basa sue due album orchestrali If I Can Dream e The Wonder Of You e registrazioni di archivio della voce di Presley.(P.Pas.)riproduzione riservata ®