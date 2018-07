Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il rap oggi è anche cantautorato. Almeno nell'intento dei suoi autori. Lo è anche per Mecna, rapper pugliese, originario di San Giovanni Rotondo, stasera al Circolo Magnolia. In tasca ha le canzoni del nuovo album Blue Karaoke, primo disco per una major indipendente, con il quale è riuscito a smarcarsi e a proporsi come una delle voci più curiose del panorama rap italiano.«Niente è cambiato», dice lui, anche in un brano del disco. Libertà di parola, quindi. Voglia di parlare diretto, come da tradizione hip hop. E non a caso, con lui alla realizzazione del disco hanno partecipato colleghi che di questo stile hanno fatto una bandiera: Fabri Fibra, Ghemon. «Ho scritto a modo mio», dice. «Senza paure, senza timore delle critiche, soprattutto in un momento in cui la scena italiana gode di tante aperture tra i generi. Forse prima non ero così sicuro di me, ma ora è arrivato il momento di essere davvero ciò che sono». Così, spazio a riflessioni personali, a una ricerca sonora che passa non solo tra rime rap ma anche tra arrangiamenti ricercati che fanno uso di elettronica e beat. Uno dei nuovi volti dei cantautori italiani è qui. (M.Lev.)