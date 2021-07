Vaccini, oggi la Lombardia arriva a quota «10 milioni di somministrazioni». Lo ha detto la vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti. «Con la prima dose abbiamo raggiunto il 72% della popolazione e il 76% della popolazione vaccinabile. Ottimo traguardo ma non dobbiamo abbassare la guardia». La nuova strategia porta a porta della Regione prevede l'uso del camper nei piccoli paesi dove «somministrare una monodose Johnson & Johnson». È accaduto ieri a Mortara nel Pavese dove 90 over 60 sono stati vaccinati. Il camper di Areu era rivolto agli anziani della cittadina e di altri nove Comuni lomellini (Gambolò, Parona, Cergnago, Ceretto, Nicorvo, Olevano, Castello d'Agogna, Dorno e Tromello).

Intanto, ieri con 31.272 tamponi sono stati 215 i nuovi positivi (0,6%) e si è registrato un morto per Covid.

