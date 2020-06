Il pubblico dal vivo, in sala, solo che l'attore non c'è. O meglio c'è, ma virtualmente, seppur in realtà aumentata. Un esperimento tra teatro e nuove tecnologie, perfetto per questi tempi che obbligano a rivedere radicalmente i paradigmi della produzione e della fruizione. Protagonista, Elio Germano, attore engagé che ama le sfide.

Lo spettacolo da oggi al 5 luglio al teatro Franco Parenti si intitola Segnali d'allarme/La mia battaglia VR, scritto con Chiara Lagani dei Fanny&Alexander a partire da Mein Kampf di Hitler. Un monologo allucinato e incalzante che ingloba temi complessi, potere, democrazia, razzismo, supremazia, impaginandoli in un'esperienza immersiva per spettatori dotati di cuffie e visori VR. Molto più che un film. Un dispositivo totalizzante che smaschera le dinamiche della manipolazione, del controllo e dell'identificazione con il leader. «Uno spettacolo provocatorio che ci mette in discussione come pubblico dice Germano - Cosa stiamo vedendo? A cosa applaudiamo? Chi è il personaggio che abbiamo di fronte? Dove ci sta portando? Un esercizio di manipolazione dagli esiti imprevedibili». (O.Bat.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA