IL PROGRAMMA

Marco Zorzo

Il menu calcistico del weekend alle porte prevede il solito spezzatino di gare spalmato su tre giorni. È in programma la ventiseiesia giornata: domani il clou del sabato sera pallonaro allo Stadium, con la Juve che ospita la Lazio. Per Simone Inzaghi e la sua band forse l'ultimo treno per restare agganciati al carrozzone della Champions. Guai fallire per Immobile & C.

All'ora di pranzo, domenica all'Olimpico la Roma ospita il Genoa. Giallorossi a caccia di punti per non perdere contatto con l'Europa che conta. Nelle tre gare del pomeriggio festivo ecco Hellas-Milan, in un Bentegodi che per i rossoneri evoca brutti ricordi (due scudetti persi: 1973 e 1990, la fatal Verona...). Il monday night sarà Inter-Atalanta, ovvero le due più in forma del momento. Emozioni assicurate? Si spera.

La classifica al termine della venticinquesima giornata: Inter 59; Milan 53; Juventus e Atalanta 49; Roma 47; Napoli 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Sampdoria 31; Udinese 29; Bologna 28, Genoa 27; Fiorentina, Spezia e Benevento 25; Cagliari 21; Torino 20; Parma 15; Crotone 12. Torino due partite da recuperare; Sassuolo, Lazio, Napoli e Juventus una partita da recuperare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 05:01

