IL PROGRAMMA

PALAZZO GIURECONSULTI

Lun 9 - Mer 11 dalle ore 9: webinar scolastici con interventi dedicati alle scuole da parte di enti e aziende partner di e_mob.

Mer 11 dalle ore 9 (Sala Terrazzo): 2° seminario Nazionale ANACI.

SALA TESTORI - PALAZZO LOMBARDIA

Lun 9 ore 9: Tavola rotonda con gli amministratori del comitato promotore: proposte per la finanziaria 2021 (interverrà il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli)

ore 14.30: Il futuro della mobilità in Italia e in Europa

ore 15: Scenari e prospettive di sviluppo della decarbonizzazione dei trasporti.

ore 16.30: Mobilità elettrica, opportunità, impatti e costi

Mar 10- ore 9.30:

Evoluzioni del quadro delle regole.

ore 11.30: Le migliori pratiche internazionali.

ore 14.30: Decarbonizzazione trasporto pubblico, elettrificazione trasporto su gomma ed evoluzione delle stazioni ferroviarie

Mer 11- ore 9.30:

Presentazione dell'E-Mobility Report.

ore 11.30: Incontro con i rappresentanti dei costruttori di veicoli elettrici.

ore 14.30: Incontro con i gestori delle infrastrutture di ricarica, stato dell'arte e progetti in corso.

ore 16.30: e-Vai.



