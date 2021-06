Il progetto del coach Marconi è realtà: Milano, la fabbrica dei talenti del golf

Fabrizio Ponciroli

Si chiama Lorenzo Marconi ed è un high performance coach. Il suo mestiere? Valorizzare gli atleti come persone, prima ancora che come sportivi.

«La mia è una storia interessante. Nasco come analista finanziario, lavoro che ho svolto per 25 anni. Mi sono sempre interessato alla psicologia. Ho deciso di creare una società rivolta allo sport. Ho iniziato con un atleta, ora ne ho circa 30», spiega Lorenzo Marconi.

Tra gli atleti gestiti attraverso la società Passion4, ci sono ben cinque golfisti (quattro professionisti e un dilettante): «La mente nel golf è tutto. Jack Nicklaus, leggenda del golf, dice sempre che il golf è quella cosa che si gioca tra le due orecchie. Il saper gestire le emozioni durante il colpo è determinante».

I golfisti professionisti che lavorano con Lorenzo Marconi sono Edoardo Lipparelli (1997), Giacomo Fortini (1996), Stefano Ciapparelli (1996) e Alessandro Aloi (1996). «Io non trasformo un giocatore in un campione ma cerco di prepararlo a diventare campione. Le armi le hanno già loro, il mio lavoro è fargli capire come usarle al meglio. Giacomo Fortini si applica tanto, potrebbe davvero diventare un campione».

Da Milano, Lorenzo Marconi lavora, giornalmente, per dar vita ad una nuova generazione di campioni del golf: «Sono ancora tutti molto giovani. Il più maturo ha 25 anni. Se pensiamo che Molinari ha vinto tanto tra i 34 e i 37 anni, si capisce che c'è tempo e modo per crescere ancora tantissimo». L'importante è non definirlo un mental coach: «Preferisco high performance coach. Mental coach dà l'idea di qualcuno che lavora sulla mente ma, in realtà, quello che faccio è aiutare l'atleta a capire come comportarsi in determinate situazioni».

Un passo alla volta per dar vita ad una generazione di futuri campionissimi del golf (e non solo): «Negli Stati Uniti, non c'è nessun atleta di prima fascia che non abbia un performance coach. In Italia ci stiamo arrivando». A Milano ci pensa Lorenzo Marconi di Passion4.

