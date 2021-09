Ancora un via libera al prolungamento della M1 da Bisceglie a Baggio. Arriva all'approvazione il progetto definitivo per un importo di 398 milioni di euro suddivisi fra Stato e Comune. Un altro passo avanti per uno dei progetti di mobilità più strategici per Milano e l'hinterland: ora tocca al progetto esecutivo (ok entro fine anno) per poi bandire la gara e aggiudicare i lavori nel primo semestre 2023.

L'opera un percorso di 3,3 chilometri costellato da tre stazioni - ha visto un aumento di prezzo di quaranta milioni «per alcune migliorie in superficie, in corrispondenza delle stazioni e l'introduzione di ulteriori servizi nel quartiere Olmi». Al termine dei cantieri le aree saranno restituite ai milanesi più belle e fruibili, con aree gioco, nuovo verde e nuovi spazi per le biciclette e per i pedoni.(S.Rom.)



