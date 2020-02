Da Cadorna a Malpensa in 10 minuti, con risparmio di tempo superiore alla mezz'ora rispetto agli attuali tempi di percorrenza. Al momento è un'ipotesi ma potrebbe essere l'obiettivo cui tende l'intesa siglata ieri tra Fnm e Hyperloop Italia. Le due società hanno avviato, per la prima volta nel nostro Paese, uno studio di ingegneria e di fattibilità tecnico-economica-giuridica - che durerà sei mesi - per valutare la possibilità di realizzare un sistema di trasporto di passeggeri e merci dalla stazione di Cadorna alla stazione di Malpensa che preveda l'utilizzo di una tecnologia di levitazione magnetica passiva. Secondo il progetto, il treno superveloce è costituito da capsule che grazie ai magneti viaggiano a 1100 chilometri orari all'interno di un tubo in cui la densità dell'aria è molto inferiore a quella atmosferica: una soluzione che comporterebbe un minor consumo energetico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

