IL PROGETTO

Accordo in vista per la metrotramvia Limbiate-Milano ritorna in pista. I Comuni di Limbiate, Varedo, Senago, Paderno Dugnano, Cormano, Milano, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia si sono incontrati l'altro giorno per definire il finanziamento dei lavori. Il confronto positivo fa «prevedere un prossimo accordo» sulla base del contributo «di tutti», anche per prolungare il trenino «da Limbiate - Mombello fino a Ceriano Laghetto Fn». L'opera costa oltre 153 milioni di euro e potrà essere realizzata grazie al finanziamento di Comuni, Stato (107 milioni), Regione e Città Metropolitana. «Le infrastrutture per il trasporto pubblico sono fondamentali per migliorare la sostenibilità, la qualità dell'aria e l'offerta di trasporto pubblico anche per chi abita fuori città e quindi diminuire l'uso dell'auto privata e la congestione», ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli.

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

