Tutelare malati e personale e rendere più sicuri ospedali e pronto soccorso. Parte da Milano il progetto pilota della Regione sulla sicurezza in corsia. Obiettivo: un modello sicurezza, - come ha spiegato il governatore Fontana, «che possa risolvere una situazione che inizia a diventare preoccupante». Poliziotti in pensione e carabinieri in congedo, telecamere e colonnine sos collegate con le centrali operative, sono alcune delle proposte suggerite dall'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, durante il primo incontro tra il questore Marcello Cardona, i direttori generali di ospedali pubblici e privati, il governatore Fontana e l'assessore al Wefare Giulio Gallera. Al momento nessuna delle soluzioni proposte dall'ex vicesindaco sarà operativa. Si pensa a «soluzioni specifiche per ciascun ospedale, perché ognuno ha necessità e peculiarità proprie», ha spiegato Gallera. «Affronteremo con incontri singoli le problematiche delle nostre strutture ospedaliere: siamo in una regione di eccellenza sanitaria, i problemi ci sono, i malati devono essere sereni e anche il personale», ha sottolineato il questore Marcello Cardona. A dicembre le prime soluzioni.