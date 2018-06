il progetto

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I commercianti di via Paolo Sarpi da oggi hanno un nuovo logo che identifica le loro attività. Inoltre la via, cuore della Chinatown milanese, si rifà il look con nuove aiuole e panchine. Sarpi, scritto in bianco in verticale su sfondo rosso e contorno bianco è il nuovo logo che rappresenterà e valorizzerà gli esercizi commerciali del distretto urbano del commercio Paolo Sarpi. A scegliere la nuova veste grafica, firmata dall'illustratrice e designer Joyce Bonafini, sono stati i residenti attraverso un progetto di partecipazione lanciato dal Comune. Sono stati 80 i negozianti coinvolti e oltre tremila le schede per il voto diffuse dai commercianti ai cittadini che hanno potuto esprimere la loro preferenza.Il Comune ha approvato anche le linee di indirizzo per il restyling della zona: prevede la sistemazione delle aiuole e di nuove panchine.