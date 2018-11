Il primo Cechov, Pirandello e i balordi di provincia

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaClassici, riscritture contemporanee, nuova drammaturgia. Ce n'è per tutti gusti tra gli spettacoli al debutto domani.Alla Sala Fontana, la giovane compagnia Il Mulino di Amleto affronta il fluviale Platonov, opera giovanile di Cechov che immagina un'estate nella tenuta della campagna russa di Anna Petrovna, assediata dai debiti, tra amori sbagliati, capricci del cuore e del destino (via Boltraffio 21, fino al 18 novembre). E se al Litta Francesco Leschiera ripensa Pirandello in Così è (forse), dove realtà, finzione e apparenza si scambiano i ruoli in una galleria d'arte contemporanea durante il vernissage di una misteriosa performer (corso Magenta 24, fino all'11 novembre), al Libero si riscrive un altro classico, Le Troiane di Euripide che, nella drammaturgia di Manlio Marinelli, diventa Non una di meno, riflessione sull'eroine del mito, rese schiave dai vincitori, come simbolo della condizione femminile (via Savona 10, fino all'11 novembre). Al Filodrammatici, Silvio Peroni firma la regia di Il giorno del mio compleanno dell'inglese Luke Norris, storia di sbandati e balordi nello squallore della provincia (via Filodrammatici 2, fino all'11 novembre), mentre al Verdi Massimo Navone è ospite con Storia di Qu, brillante giullarata di Dario Fo e Franca Rame ambientata in una lussureggiante Cina fantastica (via Pastrengo 16, fino al 18 novembre).