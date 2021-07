«Il Pride? Un ritrovo di disadattati»

«Il Pride? Chiunque abbia un po' di sale in zucca sa che è un raduno di disadattati, soggetti schizoidi, in crisi dissociativa ». È il commento choc di Antonia Parisotto, consigliera comunale di Forza Italia a Cesano Boscone.

Durante il Consiglio comunale ha chiesto la parola e ha attaccato l'assessora del Comune alle porte di Milano Ilaria Ravasi che ha concesso il patrocinio al Gay Pride milanese. «È una squallida manifestazione che nulla ha di culturale». E ancora. «Questi spettacolini, se non avessero l'aiuto dei forti poteri occidentali, resterebbero dei fenomeni folcloristici, risibili».

Immediata la polemica che corre anche sui social. «Ci aspettiamo che oggi stesso, conscia della gravità delle affermazioni - commentano i Sentinelli - dia le dimissioni. Se ciò non avvenisse, siano pretese dal suo partito».(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA