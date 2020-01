IL PRESIDIO

Gli asili nido tengono banco sotto al Pirellone, dopo la delibera regionale sulla revisione e all'aggiornamento dei requisiti per l'esercizio dei nido. E che pone gli educatori «sotto la direzione dei servizi socio-assistenziali, mentre la legge nazionale del 2017 prevede che questi rientrino nell'Educazione, come le materne», spiegano dalla Cgil. Per i manifestanti del presidio dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, un migliaio, si tratta di un atto di lesa professionalità.

«Cambieranno le regole e i rapporti numerici e il rischio è che ci siano meno posti per i bambini e quindi meno qualità dei servizi», sottolineano i sindacati. «La Regione non considera neanche le diverse esigenze in base all'età dei bimbi». La risposta arriva dall'assessore al Welfare Stefano Bolognini. «I sindacati descrivono una realtà diversa dai nostri provvedimenti: non c'è peggioramento delle condizioni lavorative di educatori e educatrici. Anzi si potrebbe ipotizzare un incremento di posti di lavoro». La delibera sotto accusa apre alla presenza di volontari del terzo settore in classe al fianco degli educatori. Anche qui Bolognini smentisce: «L'inserimento del volontario nella gestione dei servizi resta una risorsa e non sostituisce il personale, che deve essere sempre garantito». (G.Mig.)

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA