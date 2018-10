Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano, è stato eletto dal Parlamento europeo Cittadino europeo 2018. Oggi a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo si terrà la cerimonia di premiazione che celebra cittadini, associazioni e organizzazioni che con le loro attività si sono distinte per l'eccezionale impegno nell'agevolare la cooperazione nell'Ue, promuovendo una migliore comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra i cittadini degli Stati membri. Ex direttore della Caritas Ambrosiana, Colmegna è attivo sin dagli anni Ottanta come fondatore di comunità di accoglienza nel campo della sofferenza psichica e dei minori. Si è anche contraddistinto per un forte impegno a favore del reinserimento lavorativo dei detenuti, in particolare con progetti nel carcere di Opera.