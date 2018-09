Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per il prefetto Luciana Lamorgese quella che si apre è l'ultima settima ai vertici di corso Monforte. Venerdì per lei sarà l'ultimo giorno di lavoro nell'ufficio che ha guidato nell'ultimo anno e otto mesi. Lo scorso 11 settembre ha compiuto 65 anni e quindi l'età pensionabile. Ma non ha escluso nuovi incarichi nelle istituzioni. Tra i papabili per la successione, i rumors danno quotatissimo Renato Saccone, attuale prefetto di Torino.«Porterò sempre Milano nel cuore» ha detto accomiatandosi dai cronisti il primo prefetto donna nella storia della città. Qui ha comprato casa e qui resterà a vivere. «Mi sono data completamente a questa città e ho ricevuto molto in cambio». Tra le esperienze più significative elenca «la visita del Papa» e il convegno sugli «ottanta anni delle leggi razziali con la senatrice a vita Liliana Segre». Le azioni più impegnative sono state quelle per portare a termine gli sgomberi di stabili occupati, come quello di via Cavezzali. Tra i successi l'aver reso operativo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha avuto «un ruolo strategico»: lì sono stati decisi orchestrati i blitz davanti alla Stazione Centrale.(G.Obe.)