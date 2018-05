Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuove forze di polizia sui treni e nelle stazioni lombarde dall'autunno per scongiurare e prevenire episodi di aggressione e violenze a capitreno, controllori e passeggeri. È quanto deciso dal tavolo per la sicurezza sui treni che si è tenuto ieri in Prefettura. «Ci saranno delle assunzioni in un concorso nazionale che finalmente vedrà la luce dopo l'estate - ha spiegato il prefetto Luciana Lamorgese - di queste, che dovrebbero essere 1600 su tutto il territorio nazionale, circa il 70% sarà destinato a Milano e alla Lombardia». Se ne è discusso con il presidente della Regione, Attilio Fontana, l'ad di Trenord Cinzia Farisé, la vicesindaca e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo e i rappresentanti dei sindacati. Insieme alle forze di polizia, saranno a bordo dei treni anche le guardie particolari giurate: ad oggi «sono 141 quelle che hanno avuto la certificazione, 90 sono già in servizio (60 a bordo, 30 nelle stazioni ndr) man mano ne verranno assunti anche altri», ha precisato il prefetto.