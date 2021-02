Il portoghese torna prima punta in Europa

Luca Uccello

Gioca Rafael Leao. Parte lui dal primo minuto questa sera a San Siro e non Zlatan Ibrahimovic. Gioca lui da prima punta con la Stella Rossa. Non è la prima volta che lo fa. Quando Ibra è stato infortunato, per oltre un mese, è stato lui a provare a reggere l'urto, a prendersi ogni responsabilità dell'attacco rossonero. E in quel ruolo ha segnato il suo ultimo gol in rossonero. Era il 9 gennaio, data di Milan-Torino, ultima gara che l'attaccante portoghese ha giocato come titolare da centravanti puro. «La posizione in campo a me non interessa. Io voglio dare il massimo per la squadra e aiutarla. Se è possibile fare assist o un gol è positivo, ma la cosa più importante è vincere». Ed è quello che vuole fare ancora insieme ai suoi compagni. La partita è importante, vale il passaggio del turno di Europa League. Con Dejan Stankovic si parte dal 2-2 del Marakanà. Un risultato che non permette calcoli, ne è sicuro Stefano Pioli che vuole rialzare la testa insieme a tutti i suoi giocatori: «Con la Stella Rossa il vantaggio è piccolissimo e quindi non possiamo che gestire la gara con la massima attenzione e un'alta qualità della prestazione, se vogliamo passare il turno. E noi lo vogliamo». A guidare il Milan ci sarà anche Calhanoglu (nuovo incontro in sede con il suo agente, balla sempre un milione di distanza tra domanda e offerta. Il Milan è fermo a 4 milioni più bonus), che dovrà dare una mano all'ex Lille.

Una stagione positiva quella di Rafael sicuramente nei numeri: 5 reti, 5 assist vincenti. Non nel giudizio complessivo: troppi alti e bassi, troppe pause durante la gara. Ma Leao è cresciuto rispetto a un anno fa. Almeno lui si sente così. «Cerco sempre di ascoltare tutti e di aiutare la squadra con quello che so fare». Quello che deve ascoltare di più però è Zlatan: «E' come un fratello maggiore che ci insegna tanto e la sua caratteristica più importante è la mentalità. Con lui siamo più forti». Con la Roma, domenica sera all'Olimpico toccherà a Zlatan riprendere il comando delle operazioni per cercare di non perdere il secondo posto in classifica. E di Zlatan si è parlato inevitabilmente con l'allenatore rossonero: «Se c'è un campione in grado di reggere una pressione simile è lui. Anzi, uno come lui ne trae ancora più determinazione e motivazione per aiutare la squadra».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA