Il polmone verde di Porta Vittoria

Via libera ai lavori per il nuovo parco pubblico di Porta Vittoria. Finita la bonifica, ora parte la riqualificazione di un'area inutilizzata da anni e in stato di abbandono e degrado, sulle ceneri dell'ex scalo ferroviario che si estende tra viale Umbria, via Monte Ortigara e viale Molise. I lavori per la nascita del nuovo polmone verde - che coprirà da 40mila metri quadrati - inizieranno entro l'estate e avranno termine entro la primavera 2021.

Il progetto, oltre alla realizzazione del parco pubblico e di un centro sportivo polivalente, prevede opere e oneri di urbanizzazione, il completamento di oltre 160 unità immobiliari residenziali, nonché delle strutture ricettive e di servizio quali un hotel, una galleria commerciale, un'area fitness oltre a box e posti auto. Il complesso immobiliare si sviluppa su una superficie complessiva di 139.000 metri quadrati per un valore di acquisto pari a circa 190 milioni di euro, cui vanno aggiunti ulteriori investimenti stimati in oltre 50 milioni di euro.

