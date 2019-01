Il polacco sulle orme di Altafini e Nordahl

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Con la doppietta al Napoli in Coppa Italia, i primi gol con la maglia del Milan, Krzysztof Piatek ha raggiunto i 21 gol in 23 partite ufficiali al debutto in Italia, dove è stato portato l'estate scorsa dal Genoa. Cifre da capogiro per il 23enne attaccante polacco, a livello di quelle di due grandissimi del passato rossonero, e non solo.Furono addirittura 24 le reti di José Altafini nelle prime 23 gare nel nostro calcio (serie A e Coppa Italia), a partire dal luglio 1958, quando il 20enne Mazola (soprannome affibbiatogli in Brasile per la sua somiglianza con Valentino Mazzola) esordì nel Milan. Nove anni e mezzo prima (gennaio 1949) era invece giunto in rossonero lo svedesone Gunnar Nordahl: per lui 22 gol al 23° incontro con il Diavolo. Troviamo un rendimento simile (ma inferiore) a quello di Piatek nel gigante gallese John Charles: 19 centri nelle prime 23 partite con la Juventus, datate stagione 1957-58.Due altre curiosità. Sabato scorso, in occasione dell'esordio assoluto di Piatek in rossonero in Milan-Napoli di campionato, a San Siro c'era Andrij Shevchenko, autore di 175 reti per Milan e per il calcio italiano, ma solo 12 nelle sue prime 23 presenze nel 1999-2000. E Gonzalo Higuain, avvicendato proprio dal pistolero polacco? 13 gol nei 23 gettoni inaugurali al Napoli, nel 2013-14.