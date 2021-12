Il pm Stefano Civardi ha chiesto 5 anni per l'imprenditore Francesco Barachetti imputato per peculato e false fatture per la vicenda della compravendita del capannone di Cormano (foto) acquistato dalla nel 2018 con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Con rito abbreviato sono già stati condannati, a seguito dell'inchiesta della Finanza coordinata anche dall'aggiunto Eugenio Fusco, i revisori contabili per la Lega in Parlamento Alberto Di Rubba, anche ex presidente di Lfc, e Andrea Manzoni. Anche altri indagati, tra cui il commercialista Michele Scillieri, hanno già patteggiato.

Il pm nella sua requisitoria, ricostruendo il caso e parlando di Barachetti come di un imprenditore «del mondo della Lega», ha spiegato: «Non è il palo durante la rapina (dei soldi pubblici, ndr), ma il suo contributo è fondamentale per la riuscita dell'operazione».

La sentenza è prevista per il 23 dicembre.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

