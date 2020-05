Il Pio Albergo Trivulzio difende il proprio operato. Ieri conferenza stampa con il legale dell'ente, l'avvocato Vinicio Nardo, e il virologo Fabrizio Pregliasco nominato supervisore scientifico Pat a fine aprile per riavvolgere il nastro dei decessi.

Secondo il Pat sono 405 i morti in tre strutture del Trivulzio in quattro mesi, ma comunque «inferiori» all'incremento di mortalità in città e in Lombardia. E «la chiusura totale a parenti e visitatori» arrivò il 10 marzo, «il giorno prima che l'Oms dichiarasse Covid19 una pandemia». Poi, i numeri «tristissimi». È vero che alla Baggina ci sono stati «300 morti» tra gennaio ed aprile a fronte di «186 decessi in media nello stesso periodo tra il 2015 e il 2019». È vero anche, però, ha detto Pregliasco, che a marzo a Milano c'è stato «un incremento della mortalità del 75 per cento, mentre al Pat del 29%, e ad aprile in città è stato del 135%, mentre al Trivulzio del 61%». E ancora, la Trivulzio «nessuno ha mai detto o messo per iscritto che non si dovevano usare le mascherine per non diffondere il panico», ha voluto precisare l'avvocato Nardo. E ha rimandato così al mittente le dichiarazioni sui media di alcuni operatori che hanno parlato di minacce e divieti. La verità, secondo Nardo e Pregliasco, è che il Trivulzio ha seguito le «indicazioni istituzionali sulle modalità di uso contingentato» delle mascherine «fino al 23 marzo, quando si è potuto metterle a disposizione di tutti». Numeri contestati dal Comitato Verità e Giustizia per le vittime: «Nei 300 decessi dichiarati è evidente che non sono compresi tutti gli anziani che in marzo sono stati trasferiti in ospedale oppure rimandati a casa».

