Il Piccolo Teatro ricomincia dallo streaming. È partito ieri con lo spettacolo Il miracolo della cena con Sonia Bergamasco che omaggia la prima sovrintendente donna della Pinacoteca di Brera, Fernanda Wittgens, il viaggio nel meglio di dell'istituzione culturale milanese che tutto il mondo conosce.

È Piccolo@home, l'iniziativa di web tv del Piccolo che consente di ammirare spezzoni, interviste, prove, backstage tra produzioni e spettacoli ospiti. Oltre 40 titoli, nessuno in integrale a parte Il miracolo della cena. Si trovano Elvira e Le voci di dentro con Toni Servillo; i lavori del padre fondatore del teatro, Giorgio Strehler (foto), a partire ovviamente dagli approfondimenti su Arlecchino, mentre dell'altro direttore artistico più celebre, Luca Ronconi, da vedere Quel che sapeva Maisie di Henry James con Mariangela Melato. E ancora Bestie di scena di Emma Dante, Pinocchio di Antonio Latella, Sanghenapule di Borrelli/Saviano. Tra i nomi internazionali per i bambini appuntamento con il clown Slava's Snowshow; e per emozionarsi Odyssey, capolavoro di Robert Wilson, coprodotto dal Piccolo con il Teatro nazionale di Grecia, con immagini dello spettacolo e un intervento di Wilson.

E infine c'è materiale per riflettere con il ciclo Ulissi, dedicato alle migrazioni, con ospiti, tra gli altri, Vinicio Capossela e Marco Paolini. (P.Pas.)

