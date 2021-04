Il Piccolo è Smart, con una sala virtuale e una serie di iniziative interamente online, che genera percorsi di approfondimento destinati a intrecciarsi con gli spettacoli, anche quando riapriranno i sipari. Il primo appuntamento è con i podcast di Abbecedario per il mondo nuovo, ogni venerdì, sabato e domenica fino a giugno. Da domani Luciano Canfora, Gianni Canova, Roberta De Monticelli, Michela Marzano, Massimo Popolizio, Massimo Recalcati, Chiara Valerio parleranno del rapporto tra rappresentazione e potere in una serie di incontri fino al 27 maggio sui profili social del Piccolo. Il progetto Piccolo Smart è accompagnato dalla visione dello spettacolo La tragedia del vendicatore di Thomas Middleton, regia di Declan Donnellan, in una versione apposta per lo streaming. E della nuova produzione dle Piccolo A German Life di Christopher Hampton,dalla storia vera e dalla testimonianza di Brunhilde Pomsel, per la regia di Claudio Beccari con Franca Nuti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA