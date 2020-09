Tremila gli interventi progettati dai Comuni e dalle Province lombarde finanziati attraverso il piano triennale di investimenti da 3,5 miliardi di euro lanciato nei mesi dell'emergenza Covid dalla Lombardia per favorire la ripresa economica. I cantieri coperti con la prima tranche di fondi, 400 milioni di euro, partiranno entro il 31 ottobre e riguarderanno principalmente le infrastrutture e la viabilità (come l'abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza di strade e scuole), ma anche lo sviluppo sostenibile, la lotta al dissesto idrogeologico, la digitalizzazione e l'efficientamento energetico. Gli sviluppi del piano sono stati illustrati dal presidente Attilio Fontana e dagli assessori al Bilancio, Davide Caparini, e agli Enti locali, Massimo Sertori. La prima tappa Lodi, città simbolo della pandemia. «Il piano Lombardia - ha spiegato Sertori - ha avuto uno straordinario successo ed è una dimostrazione di efficienza e semplificazione burocratica: su 1.506 comuni lombardi tutti hanno risposto, presentando 3.021 progetti che sono stati tutti validati. A questi si aggiungono i 97 progetti presentati dalle Province».

