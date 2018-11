Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Temperature sottozero, il Comune va in aiuto ai clochard. Mentre si è già registrata la prima vittima del freddo, un albanese di 47 anni trovato senza vita in una panchina di via Sidoli, Milano ha attivato le misure del Piano freddo. Fino ad aprile potenziati i posti letto a disposizione nei centri per i senza dimora e attivato il numero per le persone in difficoltà (02/88. 44.76.46). A disposizione 2.700 posti in oltre venti strutture e ospitalità in nove centri diurni per attività ricreative, docce e pasti. Di sera Croce Rossa con Fondazione Progetto Arca gestiranno le emergenze e coordineranno il servizio delle 19 associazioni del Terzo settore che mettono a disposizione le unità mobili. Per la prima volta disponibili anche 15 posti letto riservati ai clochard, individuati di notte dalle unità mobili e convinti ad accettare il ricovero nei centri.