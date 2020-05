Il piacere ritrovato del caffè anche se è solo da asporto

«Ma si può prendere il caffè?» chiedono curiosi gli avventori entrando in una panetteria di via Melchiorre Gioia che ha anche il bancone del bar, che fino a sabato scorso era sigillato da nastri. «Da oggi sì, ma lo dovete consumare fuori» spiega l'addetta, servendo caffè e cappuccini rigorosamente in bicchieri di carta usa e getta.

Ritrovare il piacere del caffè, senza prezzo. Tanti i milanesi che si sono ritrovati ad assaporare la bevanda calda all'aperto. Molti locali che prima potevano gestire gli ordini solo tramite rider oggi invece possono consegnare il cibo d'asporto anche direttamente ai clienti. Caffè compreso, per la gioia di quanti in questi mesi hanno dovuto fare a meno di un rito quotidiano. Tra i locali ad aver riaperto i battenti anche Cracco in Galleria Vittorio Emanuele, dov è possibile ritirare piatti d'asporto, caffè compreso. Cracco è tra i pochi locali aperti in centro, mentre il dirimpettaio Marchesi, un'altra delle insegne storiche milanesi, oggi di proprietà del gruppo Prada, non ha alzato i battenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA