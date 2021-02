Il peso delle chiusure, il rischio di non riaprire mai più. Anche ieri i ristoratori sono tornati a protestare per le difficoltà di questo lungo anno a combattere con il Covid. Questa volta hanno scelto di fare una carovana di auto.

Una trentina di ristoratori partiti dalla Brianza ha manifestato davanti alla sede della Regione Lombardia, a Milano. Il gruppo, che esponeva un volantino firmato «paninari ambulanti» e ristoratori, ha portato con sé una bara e manifesti funebri con il nome delle attività «morte a causa delle restrizioni imposte per le misure anti Covid».

La manifestazione ha provocato alcuni problemi alla circolazione stradale, ma si è conclusa alle 12.40, quando i partecipanti sono stati scortati dalla polizia stradale lungo la statale 36 e condotti fino al limite della città dove sono stati presi in carico dei vigili urbani.

