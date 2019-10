Il personaggio nuovo del pop italiano è solamente un cognome, Aiello. Di nome fa Antonio, ed è un cantautore che unisce pop, indie e r'n'b in maniera inaspettata. Il primo album (Hi-Hello del 2017 era un ep) è Ex voto, nuovo di zecca.

Lei dice che quando non mangia scrive canzoni. Cibo e musica sono le sue passioni?

«Come tutti i meridionali (Aiello è cosentino di nascita, romano d'adozione) sono figlio delle cucine delle nonne e delle mamme. Sono un viaggiatore appassionato e assaggio i piatti dei paesi che visito. Come certi cibi, sono verace».

Come porta la sua autenticità nella musica?

«Spero che il mio sia un pop nuovo, in cui metto r'n'b e soul. Nel mio piccolo credo di essere una novità, senza falsa modestia.

Dopo tanti rifiuti ecco l'album e i concerti a Milano e Roma già sold out. Sono rivincite per lei?

«I buoni risultati che ho sono doni, non rivincite. Per questo ho scelto Ex voto come titolo del disco: è un segno di gratitudine».

Stasera incontrerà i fan al Mondadori Duomo. Come vive l'abbraccio del pubblico?

Tutti i riscontri che ho li ho ottenuti solo con due canzoni, prima ancora che arrivasse l'album: c'è fiducia nei miei confronti, questa è la cosa più preziosa.

Andrà a Sanremo?

«Sanremo è una bomba ma non è il momento per me».(F.Bin.)

