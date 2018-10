Il personaggio

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoIva sarà cattiva. E benché ciò faccia rima baciata, l'impresa non è poi così naturale. Perché Iva Zanicchi - e il pubblico italiano lo sa bene, da generazioni è una pasta di star.Genuina, ruspante e dalla battuta pronta. Il successo non l'ha cambiata di un filo dai tempi di Ligonchio, terra d'Emilia e di Lambrusco, e spiega lei - «io d'estate mica vado a fare vacanze in luoghi esotici: torno nel mio paese, a cenare nelle osterie e a giocare a carte coi vecchi amici al bar».In ogni caso, eccola qui, l'Aquila di Ligonchio: dopo tre Festival di Sanremo vinti e una carriera passata a cantare, Iva si dedica al teatro. In un recital autobiografico atteso al Teatro Nuovo dal 16 al 18 novembre Una vita da zingara - racconterà e canterà sé stessa, e al Teatro Ciak, dal 31 dicembre al 20 gennaio, sarà Norma, stilista dal carattere duro nel musical Men In Italy, scritto e diretto da Alfonso Lambo.«È una versione libera della commedia Il Diavolo veste Prada spiega Iva Vestirò i panni di un personaggio simile a quello di Meryl Streep, l'ambiente sarà quello della moda intimo per uomo. Alla fine, però, un lato materno lo mostrerò, riconciliandomi con mia figlia. E in fondo in questo personaggio mi ci ritrovo: anch'io ai tempi delle tournée trascuravo un po' mia figlia, lei me lo ricordava». Accanto a Iva Zanicchi sul palco ci saranno volti noti della tv come Alex Belli, Bianca Atzei e Jonathan Kashanian e una specialista del musical come Beatrice Baldaccini. «Portare in scena un musical ambientato nel mondo della moda a Milano è il massimo conclude la cantante E poi consiglio alle signore di venire: qui è pieno di splendidi ragazzi che ballano in mutande».riproduzione riservata ®