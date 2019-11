Il paradiso dei bimbi tra balocchi e novità

Simona Romanò

Il paese dei balocchi dove le famiglie si possono divertire a più non posso. L'antipasto del Natale per eccellenza è la 12esima edizione di «G! Come Giocare»: tre giorni di festa a Fieramilanocity con stand stracolmi di giochi, anteprime esclusive, spettacoli, laboratori.

Sono tanti gli ospiti pronti tener compagnia ai visitatori, a cominciare da Peppa Pig, i Pokémon, le Tartarughe Ninja, Masha e Orso, Winx. Poi, ci sono i beniamini del giovane pubblico come Carolina Benvenga e il suo vivace topolino Tip, che fanno cantare e ballare sulle note delle loro originali baby dance. E non finisce qui: pubblico in visibilio per le Miracle Tunes, le pop idol del momento per milioni di bambine, che si esibiscono dal vivo e incontrano le fans. Il calendario di eventi è fittissimo, perché G! Come Giocare non è solo la più grande vetrina di giocattoli: i bimbi, infatti, possono letteralmente immergersi, giocando (liberamente e gratuitamente) con tutti i loro giochi preferiti. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Attesissimo è l'officio postale di Babbo Natale, un'accogliente casetta in legno dove gli elfi raccolgono le liste dei desideri dei piccoli per poi portarle a Babbo Natale in Lapponia.

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

