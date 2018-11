Il panettiere operato in ospedale sulla serranda l'affetto dei bimbi

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In apparenza sembrava un innocuo panificio, per la polizia era invece un punto di spaccio e un «abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose». Per questo il questore Marcello Cardona ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni al Punto Caldo di via Ugo Bassi 30, nel quartiere Isola.Diversi gli episodi contestati che hanno convinto il questore a emettere il provvedimento. A gennaio, per esempio, erano stati arrestati tre clienti seduti ai tavolini che avevano tentato di liberarsi di alcune dosi di cocaina e che nascondevano eroina nello zaino. Il mese successivo poliziotti in borghese avevano arrestato uno spacciatore mentre vendeva marijuana attorno alla panetteria e a marzo un cliente abituale, noto pusher, era stato notato mentre nascondeva marijuana sotto la ruota di un'auto poco distante. La stessa persona è stata arrestata tre volte per lo stesso reato commesso lì vicino. Ad aprile, inoltre, erano stati trovati quattro clienti all'esterno con precedenti per droga, uno dei quali con marijuana in tasca.Dall'inizio dell'anno sono stati 80 gli esercizi commerciali che si sono visti revocare temporaneamente la licenza: perlopiù si tratta di bar frequentati da pregiudicati oppure teatro di episodi di cronaca. Ma la revoca della licenza a un panificio è un inedito. (S.Gar.)