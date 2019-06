Il pacco acquistato on line arriva nella cassetta hi-tech

Hai ordinato un pacco? Devi riconsegnarlo? Nessuna fila alla posta e nessun corriere da aspettare a casa. Arriva, infatti, la cassetta hi-tech di condominio: è il servizio a domicilio di Poste italiane, battezzato Punto poste da te. Sono grandi armadi rossi, simili alla tradizionale cassetta per imbucare le lettere, ma alti due metri e collocati nell'atrio del palazzo. A cosa servono? I condomini, in totale autonomia, possono aprire l'armadietto e ritirare o restituire pacchi, gestire le proprie consegne senza dover passare dall'ufficio postale. E perfino pagare bollettini, perché la colonnina è dotata anche di schermo touch e del Pos. In futuro servirà anche per effettuare le ricariche telefoniche.

Una vera rivoluzione per gli utenti. La cassetta hi-tech è la risposta al boom degli acquisti effettuati online: basta dire che nel 2018 le Poste hanno consegnato 74 milioni di pacchi; e un pacco su tre è relativo a prodotti acquistati sul web. L'e-commerce costringe quindi le Poste a modernizzarsi. «La capillarità è la nostra caratteristica - spiega Massimo Rosini, responsabile Posta, comunicazione e logistica dell'azienda - ci consideriamo operatori dell'ultimo metro, non dell'ultimo miglio». A Milano, dove l'e-commerce cresce velocemente, Punto poste da te s'annuncia un servizio molto richiesto. I condomini o le aziende potranno chiedere di installarlo nel palazzo o negli uffici, gratuitamente fino a fine anno, a patto che ci siano almeno dieci utenti interessati, uno spazio coperto e la corrente elettrica.(S.Rom.)

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

