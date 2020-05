Il nuovo stadio diventa più verde

Simona Romanò

Il nuovo stadio con più verde. E con il vecchio stadio salvato di un quarto. Milan e Inter no hanno presentato ieri il nuovo progetto al Comune.

DISTRETTO PIÙ GREEN Nei due progetti - sia quello dell'arena con i due anelli che si incrociano in modo sfasato pensato da Manica-Cmr che quello del Duomo stilizzato dello studio Populous - l'idea di fondo è di raddoppiare gli spazi verdi, in tutto 106mila metri quadrati, ovvero il doppio rispetto agli attuali 56mila. Sport, ricreazione, percorso ciclabile, campo da calcetto, il museo dello sport. Tutti servizi a disposizione dei milanesi, gratuitamente e 365 giorni all'anno.

IL VECCHIO MEAZZA Nel progetto di Manica, l'attuale settore arancio, un pezzo della Curva Sud del Milan, un accenno di quella Nord, una delle torri e una parte particolarmente simbolica - quella rossa - del tetto aggiunto per i Mondiali di Italia 90; nel progetto Populous, invece, si vede sempre la tribuna del settore arancio, una delle torri, e in maniera più marcata sia la Curva Nord che quella Sud; anche qui c'è un pezzetto di struttura rossa del tetto sopra il terzo anello.

IL NUOVO STADIO Un impianto con i più elevati standard internazionali e dall'aspetto futuristico: con una capienza di 60mila posti (nel rispetto dei requisiti per ospitare le finali Uefa) e una visuale ravvicinata per i tifosi rispetto ad oggi. Il prato e il primo anello saranno interrati per limitare l'impatto anche sul quartiere e gli ingressi per le due squadre saranno separati. Il Comune non è «ancora del tutto soddisfatto» per le volumetrie che sono troppo elevate.

COSTI Un investimento complessivo da oltre un miliardo di euro (a carico dei due club), di cui 74 milioni per i lavori di conservazione del Meazza. Inter e Milan hanno accettato di iniziare a pagare da subito un canone di 2 milioni all'anno per la concessione dello spazio pubblico dove sorgerà il nuovo stadio.

CLUB I vertici della squadre assicurano che «i nuovi progetti sono stati realizzati, dopo un proficuo dialogo con l'amministrazione, in conformità alle 16 condizioni indicate, nel novembre 2019, dal consiglio comunale e dalla giunta».

L'ITER Il percorso è ancora lungo. Comune e squadre devono ancora sottoscrivere un accordo definitivo, poi, tutti i passaggi burocratici e, in ultima analisi, un ritorno in consiglio.

