Il nuovo sovrintendente della Scala è il manager francese Dominique Meyer? Sì. O quasi. La conferma era arrivata dallo stesso sindaco Giuseppe Sala al termine dell'ultimo cda, il 18 giugno, aveva dichiarato «abbiamo il nome e non è Pereira». Ovvero l'unico manager rimasto oltre a Pereira da quelli selezionati dalla società di tagliatori di teste, quindi Dominique Mayer. Ma la matassa sui tempi della successione è aggrovigliata. La certezza è che da un lato Meyer è impegnato da contratto con la Staadsoper di Vienna fino all'agosto 2020, ma avrebbe dato disponibilità da subito; dall'altra che il manager uscente Alexander Pereira, il cui contratto con la Scala scade nel febbraio 2020, preme per rimanere fino al 2022, quando è prevista la fine del contratto del direttore musicale Riccardo Chailly.

Fino a quando far convivere i due manager? Meyer avrebbe fatto intendere di volere avere la poltrona tutta per sé il più presto possibile. Pereira ha dalla sua la solidarietà di grandi divi, come la superstar della lirica Cecilia Bartoli che ha annunciato il 24 giugno che non canterà a ottobre. Anche i sindacati attendono «con preoccupazione la transizione». Oggi il consiglio di amministrazione si riunisce di nuovo. Si sa che una parte preme per il no a Pereira, soprattutto dopo la vicenda Arabia saudita. Ma la partita sembra ancora tutta da giocare.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

