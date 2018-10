Il nuovo prefetto da Torino

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoArchiviata l'era Lamorgese, comincia l'era Saccone. Dopo che la prima prefetta donna di Milano Luciana Lamorgese (foto a destra) è andata in pensione, a fine settembre, ieri sera il Consiglio dei ministri ha deciso chi sarà il suo successore alla guida degli uffici di Palazzo Diotti, in corso Monforte. La scelta è caduta su Renato Saccone, attuale prefetto di Torino. Le voci ci avevano preso, questa volta. Saccone era dato tra i papabili fin dai primi di settembre, insieme a Fiamma Spena, la rappresentante del Viminale a Genova, e che negli ultimi tempi non aveva fatto mistero del desiderio di chiudere la carriera - ha 64 anni - in una città chiave come Milano. Invece l'incarico è stato affidato a Saccone, quasi a chiudere una serie di passaggi di mano sull'asse Milano-Torino, dal Salone del Libro alle Olimpiadi 2026.Renato Saccone, originario di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta, classe 1956, laureato in Giurisprudenza a Napoli nel 1980, ha trascorso una vita al servizio dello Stato. Ha abbracciato la carriera prefettizia nel 1982, ha prestato servizio - in ordine cronologico - nelle sedi di Firenze, Roma, Caserta, Massa Carrara, di nuovo Firenze, Milano, Monza e Siena. Capo di Gabinetto nelle prefetture di Massa e Carrara, Firenze e Milano, dove ha svolto anche le funzioni di vice prefetto vicario. Ha curato, in particolare, emergenze per calamità naturali, eventi come il Social forum europeo di Firenze nel 2002, programmi di accoglienza per i profughi. La guida di Palazzo Diotti è per Sacconi un'evoluzione naturale: conosce già la città e i suoi problemi, conosce anche la Regione, avendo ricoperto il ruolo di vicecommissario per l'emergenza nomadi in Lombardia.A lui e agli altri colleghi nominati sono arrivati nella serata di ieri «i migliori auguri per il nuovo incarico», del ministro dell'Interno Matteo Salvini, insieme ai ringraziamenti per il lavoro svolto nelle città di provenienza. Un augurio di buon lavoro anche dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, con un tweet: « Lavoreremo insieme per il bene della nostra città».