Il nuovo direttore del Piccolo Teatro potrebbe arrivare oggi. Dopo settimane di stallo dovrebbe (obbligatoria la cautela), finalmente arrivare la fumata bianca per la designazione del sostituto di Sergio Escobar, che ha lasciato il 31 luglio. Il direttore in pole è Claudio Longhi, ora a capo di Ert Emilia Romagna Teatro Fondazione. «La maggioranza del Consiglio ha ritenuto che ci sono ormai le condizioni per procedere alla designazione del direttore - ha spiegato ieri il presidente del cda del Piccolo Salvatore Carrubba, in commissione del Comune -. È stata chiesta la convocazione del Cda per la designazione del direttore, cosa che avverrà domani (oggi) alle ore 18». A luglio i 4 candidati scelti, Antonio Calbi, Filippo Fonsatti, Marco Giorgetti, Claudio Longhi e Rosanna Purchia, erano stati cassati dai no incrociati di Regione, Comune e governo. Così è rispuntato Claudio Longhi, che si era chiamato fuori dalla prima selezione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

