Il nostro Novecento, da Boccioni a Vedova

Alla riscoperta dell'arte italiana del Novecento attraverso le opere provenienti da due importanti collezioni private. Apre domani alla Galleria Bottegantica «Novecento privato. Da De Chirico a Vedova». Un excursus sull'arte e la cultura in trenta quadri dal primo dopoguerra sino agli sviluppi del secondo: dal Futurismo alla Metafisica, dal Realismo Magico all'Informale. Protagonisti da De Chirico fino a Pomodoro a Vedova. La sequenza è pensata come un viaggio cronologico, un racconto analitico e didattico. Dal Futurismo di Marinetti, Boccioni, Balla, Severini che segna gli anni del primo conflitto mondiale. Poi il dopoguerra e gli anni Venti secondo la pittura di Savinio, De Chirico, De Pisis, Sironi, Casorati.

Si passa all'affermazione del regime fascista e al post Seconda guerra mondiale con Carrà, Campigli, Arturo Martini, Pirandello, Guttuso per finire con i ruggenti e internazionali anni Cinquanta che vedono l'affermazione dell'arte astratta da Fontana, a Burri, da Vedova a Pomodoro.

Dal 17 gennaio al 29 febbraio. Via Manzoni, 45. Ore 10-13; 15-19. Chiuso lunedì. Ingresso libero. (P.Pas.)

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

