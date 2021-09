Il Nolo Fringe Fest invade i quartieri

Il NoLo Fringe Festival vive di molta passione e di nessuna esitazione: alla terza edizione la kermesse teatrale con il cuore pulsante in viale Monza mantiene propositi e qualità.

Sono quasi cento gli appuntamenti in cartellone da sabato al 12 settembre, tra prosa, stand up comedy, circo, laboratori per bimbi, teatro-canzone, con un programma ufficiale dedicato a otto compagnie (scelte tra più di 200) che si contenderanno la palma di un voto rigorosamente popolare. Green pass, prenotazione obbligatoria (si è già a quota mille adesioni) e, novità di quest'anno, un Fringe Extra pronto a offrire spettacoli, concerti e laboratori invadendo altri quartieri «perché - svela il direttore del NoLo Fringe Davide Verrazzani - la verità è che questa espansione era già nella nostra testa tre anni fa, quando compimmo i primi passi». Saranno Casoretto, Cistà (Città Studi-Acquabella), Adriano e Benedetto Marcello i quartieri limitrofi al NoLo invasi. Il via è il 7 con Monologo di donna con lievito madre con Giulia Cerrubi al Rivo1951 di via Andrea Doria 21. Tre soli spettacoli a pagamento alla voce Fringe Big, dal 9 all'11 settembre all'Anfiteatro Russo (ore 19.30) sono rispettivamente Lettere da lontano con Giulio Casale, Sto da dio con Renata Ciavarino e La fine della Grecia con Francesco Brandi.

Infopoint all'OffCampus NoLo di viale Monza 54 e al sito Nolofringe.com. (F.Gat.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA