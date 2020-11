«Il Natale senza abbracci non rilancerà i consumi»

Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, spiragli di luce in vista del Natale?

«L'importante è aprire in sicurezza, perché un altro blocco sarebbe il colpo di grazia. Milano deve già mettere in conto che la convivenza con il virus rallenta la ripartenza. E il Natale senza abbracci, con i milanesi che hanno meno potere d'acquisto, fra cassaintegrazione e futuro incerto, frena i consumi».

Cosa vi augurate?

«Lo shopping natalizio deve aiutare il commercio locale: l'invito è che tutti facciano acquisti sotto casa. E l'on-line, che propone già gli sconti, non aiuta».

L'obiettivo?

«Portare a casa la pagnotta, evitando un bagno di sangue. Perché le vendite fra novembre e dicembre rappresentano, da sempre, il 40% del fatturato annuo. Noi ce la mettiamo tutto: abbiamo anche riacceso, pur nella difficoltà, le luminarie proprio per trasmettere il nostro impegno e la speranza».(S.Rom.)



