Il Napoli vuole brindare pure in Eurolega ma Spalletti avverte: «Occhio allo Spartak»

Massimo Sarti

A punteggio pieno in campionato dopo sei giornate, il Napoli cerca la prima vittoria in Europa League ospitando (ore 18,45) lo Spartak Mosca, sconfitto all'esordio dal Legia Varsavia, mentre i partenopei hanno pareggiato in rimonta 2-2 sul terreno del Leicester. Allo stadio Maradona mister Luciano Spalletti annuncia un po' di turnover: «Quei tre-quattro giocatori che possiamo risparmiare, per averli freschi alla prossima, saranno cambiati. Almeno la penseremo così: tre, quattro, quattro e mezzo...».

Poi ancora Spalletti mette in guardia dai russi: «Con il Legia hanno perso immeritatamente. Con noi si giocheranno tutto».

Al fianco dell'allenatore c'è Lorenzo Insigne (giocherà di sicuro, al pari di Koulibaly), che non vuole farsi distrarre dalle questioni legate al rinnovo che non arriva: «Ho scelto di pensare solo al campo e di godermi questa stagione in cui Spalletti sta tirando fuori da noi il massimo».

Avversaria russa anche per la Lazio, la Lokomotiv Mosca, che sarà all'Olimpico alle 21. I biancocelesti devono riscattare la sconfitta in Turchia con il Galatasaray, ma sono anche reduci da un derby splendidamente vinto con la Roma.

«Dovremo avere lo stesso carattere di domenica», avverte Maurizio Sarri, che non vuole tornare sulle polemiche arbitrali giallorosse: «Non mi interessano». Piuttosto il tecnico biancoceleste se la prende con la Lega di A per la collocazione domenica prossima alle 12,30 della sfida di Bologna in campionato, «a sole 61 ore dalla partita di Coppa. È assurdo, è fuori dal mondo».

Si dichiara «stupita» per queste parole la Lega di A, ricordando a Sarri che il «regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite».

Turnover anche per José Mourinho e per la Roma, impegnata in Conference League in Ucraina contro lo Zorya (ore 18,45). Lo Special One però precisa: «I cambi sono una cosa. Non esiste però il concetto di seconda squadra da noi. Schiererò comunque una squadra forte per vincere la partita. Dovremo affrontare questa gara con concentrazione. Nulla sarà facile».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

