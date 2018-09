Il Napoli spazza via il Parma Poker scaccia-crisi per la Roma Lazio, blitz a Udine Atalanta a secco con il Toro

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Nel segno di Insigne e Milik il Napoli fortemente rivoluzionato da Ancelotti batte 3-0 il Parma al San Paolo, risponde al successo della Juventus sul Bologna e resta a -3 dai bianconeri in vista del big-match di sabato allo Stadium. Lorenzo il Magnifico apre al 4' con quinto gol stagionale, colpisce un palo ed offre al 47' l'assist per il raddoppio di Milik. Il polacco all'85' realizza la doppietta personale. In attesa del match del Sassuolo, stasera alle 19 a Ferrara contro la Spal, al terzo posto c'è la Lazio, che espugna il terreno dell'Udinese per 1-2. Quarta vittoria consecutiva in campionato per i biancocelesti, che scattano avanti con Acerbi e Correa nella ripresa. All'80' accorcia Nuytinck, ma non basta. Respira, e non poco, Eusebio Di Francesco, grazie al netto 4-0 dell'Olimpico sul Frosinone, ancora a secco di gol. Match chiuso già nel primo tempo, con i giallorossi a bersaglio con Under, Pastore (di tacco) ed El Shaarawy. All'87' chiude i conti Kolarov. L'esame vero sarà però il derby di sabato.Il Genoa regola 2-0 a Marassi il Chievo, che rimane sotto zero in graduatoria. Infallibile al 42' Piatek, al sesto centro in 5 presenze in A (più il poker di coppa). Il raddoppio al 54' è dell'eterno Pandev. Cragno mantiene per il Cagliari lo 0-0 interno con la Sampdoria parando al 91' un rigore al blucerchiato Kownacki. Reti bianche anche a Bergamo tra l'Atalanta (che nella ripresa ci prova con maggiore intensità) e il Torino.