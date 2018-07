Il Napoli sogna in grande: Cavani e Benzema

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - I tifosi del Napoli sognano ancora che il duo formato da Carlo Ancelotti (con l'input) e Aurelio De Laurentiis (con le risorse economiche) regali loro un colpo ad effetto per rispondere all'avvento di Cristiano Ronaldo alla Juventus.I nomi che solleticano la fantasia sono sempre quelli del Matador Edinson Cavani (ma aumentano i segnali di una sua permanenza al Psg) e di Karim Benzema. Il francese, nei giorni scorsi aveva twittato un messaggio interpretabile sul suo futuro, salvo poi precisare con un secondo post e ribadire amore al Real Madrid. Eppure non si placano le voci di un interesse del Napoli per l'attaccante transalpino, tra i big esclusi da Didier Deschamps dal gruppo dei 23 appena diventato campione del Mondo in Russia. Secondo l'inglese Daily Mail, sarebbe pronta un'offerta di 45 milioni di euro del club partenopeo per Benzema, pupillo di Ancelotti. «È il nostro uomo in più. Con lui vogliamo lottare più dell'anno scorso per il nostro sogno, lo scudetto», così Amadou Diawara, intervistato da Kiss Kiss nel giorno dei suo 21° compleanno.(M.Sar.)