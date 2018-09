Il Napoli scopre quanto è bello l'ancelottismo

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Se la definizione sarrismo, da qualche tempo, appare sull'Enciclopedia Treccani, i tifosi del Napoli stanno conoscendo piano piano l'ancelottismo.Squadra con il 4-4-2, rotazione dell'organico (che piace tanto al presidente Aurelio De Laurentiis) e un Lorenzo Insigne bomber sempre al centro della manovra: questo ha portato in casa partenopea la bella vittoria dello stadio Grande Torino. Il primo vero Napoli di Carlo Ancelotti a una settimana dal big-match nell'altro stadio torinese, contro la Juventus? In molti se lo augurano dalle parti del San Paolo, dove domani il Napoli tornerà per affrontare un Parma lanciatissimo dopo i successi sull'Inter e sul Cagliari.Dopo aver battuto il Milan, Ancelotti si appresta in pochi giorni a incrociare altre parti importanti del suo passato da tecnico. Sulla panchina ducale esordì in serie A nel 1996. Nel febbraio 1999, poi, la chiamata della Juventus, dove non riuscì a vincere. Sarebbe stata l'ultima volta nella sua carriera da allenatore.Napoli ha fame di titoli, sogna lo scudetto. Guarda alla sfida con i bianconeri, ma prima c'è il Parma. Facile pensare ad un'altra dose di turnover, anche se i vari Rog, Verdi e Mertens, scalpitano per essere confermati. Pare al momento impossibile, comunque, rinunciare ad un Insigne da 4 gol in 5 giornate, la metà dell'intero bottino di tutta la scorsa serie A.