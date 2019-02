Il Napoli sbatte sul Torino Lazio ko col Genoa

MILANO - Il Napoli di Carlo Ancelotti sbatte sul Toro dell'ex Walter Mazzarri. Paratone di Sirigu, palo di Insigne e stanchezza finale. Insomma, 0-0 al San Paolo, con gli azzurri che scivolano a -13 (53 a 66) dalla regina Juventus. Nel pomeriggio il Genoa ha fatto un favore al Milan, battendo al 93' per 2-1 la Lazio, una delle concorrenti dei rossoneri per il quarto posto Champions, distante ora 4 lunghezze. I biancocelesti hanno sfiorato la conquista almeno di un punto, pur decimati dagli infortuni. Si sono infatti presentati a Marassi senza 9 giocatori, con Lucas Leiva a mezzo servizio (entrato solo nella ripresa) e con Stefan Radu costretto ad uscire nella ripresa, stremato perché alle prese con i postumi di problemi gastrointestinali.

La Lazio si era portata in vantaggio al 44' con Badelj (con tanto di dedica sl suo ex capitano alla Fiorentina Davide Astori). Al 75' pari di Sanabria, il nuovo Piatek per Cesare Prandelli, al terzo sigillo in 4 gare in rossoblù. Ma l'eroe è stato Mimmo Criscito, con una rasoiata micidiale in pieno recupero. La scorsa estate era voluto a tutti i costi tornare per riassaporare dopo oltre 9 anni il sapore della rete in A e per il Genoa: «Difficile chiedere di più», ha detto il capitano del Grifone, mentre Simone Inzaghi ha dovuto masticare amaro, «perché mi dispiace per l'umore dei ragazzi, è stata una sconfitta immeritata. Avremmo però dovuto essere più cattivi, le partite vanno chiuse in anticipo».

In coda tre punti pesantissimi per l'Empoli, che non s'imponeva da 8 giornate e da oltre 2 mesi: travolto al Castellani 3-0 il Sassuolo. Nel primo tempo micidiale uno-due a firma Krunic-Acquah, nel secondo splendido numero in contropiede di Farias. Beppe Iachini respira, al pari di Davide Nicola. Siccome vanno di moda gli attaccanti polacchi, l'Udinese ha piegato il Chievo all'86' grazie a Lukasz Teodorczyk, pronto a ribadire nel sacco la respinta di Sorrentino sul rigore da lui stesso calciato e concesso da Valeri, dopo consulto con il Var, per una gomitata di Djordjevic a Pussetto. «Ci sta, ma le decisioni devono essere uguali per tutti. Contro la Fiorentina Pellissier era stato spostato di due metri mentre calciava, ma nessuno del Var aveva chiamato», sbotta Mimmo Di Carlo. (M.Sar.)

