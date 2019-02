Il Napoli riparte, poker a Parma

MILANO - Il Napoli ritrova il gol in campionato: quattro, tutti in un colpo, a Parma. Apre Zielinski (19') e chiude Ounas (82'). In mezzo, la splendida doppietta di Arkadiusz Milik (36' e 73').

Il provvisorio 0-2, con una punizione che passa sotto la barriera, è un colpo di genio in collaborazione con Carlo Ancelotti: «È stato un mio suggerimento, me lo ha insegnato Cristiano Ronaldo». Che i partenopei riceveranno al San Paolo domenica prossima. Difficile parlare di match scudetto con 13 punti di differenza rispetto alla Juventus, «tuttavia nulla è ancora deciso. Sarà un onore confrontarci con i più forti», aggiunge il tecnico di Reggiolo.

All'ora di pranzo si sblocca la Sampdoria dopo tre stop di fila: l'1-0 di Marassi sul Cagliari è firmato su rigore da Quagliarella (17° sigillo), con tanto di urlaccio rabbioso di esultanza all'indirizzo del portiere avversario Cragno, reo di aver provato a disturbarlo prima della battuta protestando e spostando il pallone. «Nessun insulto», precisa però il bomber blucerchiato su Instagram. Pareggi nelle altre gare: 1-1 tra Sassuolo e Spal (Peluso e Petagna su rigore, 0-0 tra Chievo e Genoa.

E in Inghilterra il Chelsea di Sarri battuto ai rigori 4-3 dal Manchester City di Pep Guardiola nella finale di Coppa di Lega. (M.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA