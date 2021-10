Il Napoli da record: resta in vetta grazie a Osimhen

Marco Zorzo

Napoli, per fortuna c'è Osimhen. Il giocatore più pagato della storia azzurra, ha piegato il Torino al minuto numero 81. La squadra di Spalletti resta così capolista a punteggio pieno: 24 punti, due più più del Milan. Otto vittorie su altrettante gare di campionato.

Il suo Napoli come quello di Sarri nell'anno dei 91 punti. Partenopei che hanno sbagliato tutto il possibile, a cominciare dal rigore fallito da capitan Insigne nella prima frazione. Toro in trincea, quello di Juric. In avvio di ripresa un gol annullato a Di Lorenzo, quindi il palo di Lozano e altre occasioni, poi la zuccata dell'attaccante nel finale di contesa. E Spalletti continua a guardare tutti dall'alto.

Pranzo amarissimo e indigesto per D'Aversa (a rischio?) e la sua Samp, sconfitta 3-1 a Cagliari (prima vittoria per Mazzarri). Mezzogiorno di fuoco per i sardi subito a bersaglio con Joao Pedro e raddoppio di Cacares poco prima della mezz'ora. Nel finale accorcia Thorsby e nel recupero la chiude Joao Pedro.

Poker Atalanta a Empoli: doppio Ilicic (che nella ripresa sbaglia pure un rigore), poi Di Francesco accorcia prima del riposo. In avvio di ripresa autorete Viti e in chiusura Zapata. Quindi due pareggi, quello tra Udinese e Bologna (Beto risponde al rossoblù Barrow) e il 2-2 a Marassi tra Genoa e Sassuolo, con la formazione di Ballardini che rimette in piedi una gara iniziata malissimo, con la doppietta dell'ex Scamacca nella prima frazione.

Destro e al crepuscolo della contesa Vasquez evitano il ko al Grifone.

Intanto la sconfitta di sabato a La Spezia è costata la panchina della Salernitana a Castori. Al suo posto Colantuono, che proprio a Salerno era stata la sua ultima avventura da tecnico nel 2018. A volte ritornano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:01

