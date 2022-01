Il Napoli cala il poker al Maradona, nel derby con la Salernitana. Qualche apprensione solo nel primo tempo. Vantaggio azzurro con Juan Jesus (17'), pari amaranto al 32' grazie a Bonazzoli. Prima del riposo Mertens su rigore mette la freccia. Nella ripresa (2') Rrahmani e Insigne su rigore (7') chiudono la pratica.

A mezzogiorno pari e polemiche. Cagliari-Fiorentina (1-1): Joao Pedro, di testa, al 47' e Sottil che porta la Viola, già in 10, al pareggio al 75'. Due rigori falliti, uno per parte. Toro, solo un pari (1-1) con il Sassuolo: Sanabria illude Juric, poi tre legni per i granata, ma gli emiliani agguantano il paraeggio con Raspadori all'89'. Amaro il ritorno di Giampaolo sulla panchina della Samp, che finisce ko (1-0) a La Spezia, decide Verde a metà ripresa. Poker Roma a Empoli: doppio Abraham, Oliveira e Zaniolo nel primo tempo. Nella ripresa Pinamonti e Bajrami per i locali. (M.Zor.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:01

