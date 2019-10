Il Napoli brinda con doppio Mertens e Insigne Poker Liverpool

Marco Zorzo

MILANO - Genk dimenticata. Il Napoli riscatta lo 0-0 in Belgio con un 3-2 di spessore a Salisburgo di vitale importanza per il cammino in Chanpions. Al vantaggio siglato da Mertens (17') risponde Haaland su rigore (40'). Lo stesso giocatore al quale il Var aveva tolto l'1-0 in avvio di contesa. Ancora Mertens per il sorpasso azzurro (64'). E ancora Haaland di crapa per il 2-2 (72'). Tutto da rifare, ma 60 secondi piùà tardi Insigne regala al Napoli tre punti pesantissimi. E pazienza se Ancelotti non ha utlizzato Milik come pensava e sperava patron De Laurentiis. Con il contorno delle suggestione Ibrahimovic come ventilata dal patron dei partenopei («Dipende da lui...»). Vittoria doppiamente storica: il Salisburgo non perdeva in casa da 70 partite e Mertens con 116 reti ha superato un certo Diego Armando Maradona. Scusate se è poco.

Nell'altra gara dello stesso girone il Liverpool passa in scioltezza (4-1) a Genk: doppio Chamberlain, Mané e Salah. Odey salva l'onore di belgi. Finisce 1-1 Lille-Valencia: vantaggio spagnolo con Cheryshev (63') e pari francese con Ikoné al 95'. Vittoria per il Benfica che supera 2-1 il Lione. Vantaggio lusitano con Rafa al 4', pari francese al 70' con Depay, decide Pizzi all'85'. Nelle prime due gare di giornata sorpresa ad Amsterdam, dove il Chelsea supera l'Ajax con una rete di Batshuayi nel finale (86'). Successo in rimonta per il Lipsia (2-1) sullo Zenit.

E stasera le due romane inpegnate in Europa League. I giallorossi alle 18,55 all'Olimpico ospitano i tedeschi del Borussia Mon'gladbach, leader della Bundesliga. Mentre la Lazio (alle 21) è di scena a Glasgow contro il Celtic.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

